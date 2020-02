Fim-de-semana animado na Babel Diskool

Prepare-se para uma noite especial de karaoke! Hoje, a Babel Diskool abre as suas portas, a partir das 21h, para que tenha a oportunidade de se divertir e mostrar os seus dotes musicais! O nosso KJ Sérgio Ferreira está aos comandos de mais uma excelente sessão de karaoke.

Amanhã, por volta das 9 da noite, contaremos com mais uma edição do programa “Músicas do Arco da Velha” em directo para a Rádio Festival 98.4 FM. Até à meia-noite, o palco da Babel será o centro das atenções com as performances de diversos artistas da nossa terra!

Logo depois, a animação continua com Sérgio Ferreira para mais uma sessão de karaoke. Pela noite dentro, a partir das 4 da manhã, a música da Babel estará a cargo da selecção musical do nosso DJ residente, Américo Nunez.

Faça-nos uma visita e divirta-se connosco.

Babel Diskool

Entreposto da Cancela (por cima da bomba de gasolina), 9125-123, Caniço.

Contactos:

968 572 777

[email protected]

Facebook