Famosa blogger enumera as 11 melhores coisas a fazer na Madeira

Serena Lenses é uma conhecida blogger que trilha a sua vida por três ‘artérias’ distintas: viajar, comer e fotografar. A internauta, que conta com mais de 68 mil seguidores, já esteve em mais de 50 países e assume que esse é um estilo de vida que aprecia. E foi exactamente isso que a fez vir até à Madeira conhecer um destino no qual enumerou para os seus seguidores 11 coisas a fazer.

A blogger fala da localização da ilha e no tempo “solarengo” antes de descrever o que os visitantes devem de explorar. Viagem no teleférico do Funchal, explorar os jardins da capital madeirense, caminhar por levadas, ir até ao Pico do Areeiro, procurar por quedas de água, mergulhar nas piscinas naturais, visitar o Fanal ou ir até um arraial madeirense são algumas das dicas deixadas por Serena Lenses no seu blog.