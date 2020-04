Faça a sua lista de compras e contacte o Super Tradicional Market

Neste tempo de isolamento social há sempre quem pense no seu bem-estar e na sua saúde! O luso-descendente Emmanuel Sousa, mais conhecido como o homem do chapéu e proprietário do Super Tradicional Market há dez meses, conta com o apoio da sua equipa para prestar um serviço de entrega de compras ao domicílio.

Só precisa mesmo de fazer a sua lista, ligar para o 937576055, enviar um SMS ou então para o seguinte endereço electrónico: [email protected] e a nossa equipa desloca-se até onde for preciso.

Informamos que na entrega de compras superiores a 65 euros e para os concelhos de Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz, não paga custos adicionais ao serviço. Temos sido muito solicitados e há mesmo quem já repita o serviço, porque a nossa missão é cuidar de si!

Se precisar de nós, já sabe, é só ligar, encomendar e as compras chegam ao conforto do seu lar!

Super Tradicional Market

Estrada do Garajau, Caniço

937576055

[email protected]

Página de Facebook:

https://www.facebook.com/Super-Tradicional-Market-101937637964413/