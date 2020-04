Dúvidas sobre crédito consolidado? A DS Crédito Funchal responde!

A DS CRÉDITO FUNCHAL aconselha as famílias sobre a forma como poderão obter POUPANÇA para fazer face a alguma despesa inesperada. Como? Consolidando os seus créditos, uma ação simples que poderá levar a uma redução das prestações mensais de até 60% em alguns casos.

Por que deve pedir um crédito consolidado?

Se contraiu muitos empréstimos e está a pagar juros em todos, saiba que poderá ter poupanças muito interessantes. Esta é a principal razão pela qual deverá pedir um crédito consolidado. Deixar de ter vários créditos com taxas elevadas e passar a ter um só crédito com taxas substancialmente mais reduzidas.

Deixamos-lhe aqui as principais razões por que deve pedir um crédito consolidado:

Uma prestação mais baixa:

Vários créditos são sinónimo de diversas taxas de juro, por isso, se acha que paga muito pelos seus créditos e sente dificuldades no cumprimento das prestações, consolide-os.

Apenas uma data de pagamento:

Se tem várias prestações mensais com créditos e cartões de crédito e com diferentes datas de pagamento, esta é mais uma boa razão. Com o crédito consolidado terá apenas uma prestação e uma só data de pagamento.

Redução dos juros:

Ao optar por uma consolidação, os juros serão reduzidos o que se poderá traduzir num alívio no final do mês. Além disso, ficará, apenas, com um só prazo de duração do empréstimo.

Mais qualidade de vida e organização:

Já não tem que pensar tanto nos encargos e em que dia tem que pagar os diferentes créditos. Ao conseguir obter alguma folga financeira com uma única taxa de juro mais baixa, vai conseguir viver de forma mais confortável e com as finanças mais controladas para lidar com despesas inesperadas.

É claro que cada caso é um caso, mas na opinião da DS CRÉDITO FUNCHAL todas as famílias que tenham mais de 2 créditos deveriam fazer uma análise à sua situação financeira. Em muitos casos tem sido possível obter poupanças que vão até 60% do valor que as famílias estavam inicialmente a pagar.

Conselho DS CRÉDITO FUNCHAL:

Depois de conseguir estabilizar, comece a poupar. Crie alguma folga financeira para estar preparado para que, em situações difíceis, não tenha que contrair mais um crédito. Use-os, apenas, quando quiser fazer investimentos que possam melhorar a sua vida.

Isto não tem qualquer custo para o cliente. Muitas são as soluções disponíveis, o mais importante é mesmo informar-se e pedir ajuda para não cair em incumprimento.

Vitor Freitas e André Freitas, Diretores Agência DS CRÉDITO FUNCHAL, especialista na área da Intermediação de Crédito e Consultoria.

DS CRÉDITO FUNCHAL

Avenida do Amparo nº14

Edifício Concórdia BlºA loja B

9000-783 Funchal

Contactos: 291638148 / 961368053

Email: [email protected]

https://www.facebook.com/dscreditofunchal/