Dolores Aveiro abriu o coração a Bárbara Guimarães no programa ‘24 Horas de Vida’

Dolores Aveiro foi, este domingo, a convidada do programa da SIC ‘24 Horas de Vida’, que é apresentado por Bárbara Guimarães.

A mãe de Cristiano Ronaldo revelou tudo o que queria fazer e com quem queria estar se tivesse apenas mais um dia para viver.

No programa, falou da infância passada no Caniçal, da morte da mãe, do pai, da doença, dos amigos especiais e da viagem que fez à América para ir buscar os gémeos (Eva e Mateo), filhos do craque português.

Dolores Aveiro levou a apresentadora a lugares especiais, sendo que um deles é a Praça CR7, onde está a estátua de Ronaldo. E foi nesse lugar que enviou uma mensagem para o filho para dizer o quão orgulhosa está do seu percurso.

Refira-se que este programa foi gravado antes de Dolores Aveiro ter sofrido o AVC.

Veja o vídeo aqui.