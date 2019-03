$!Descubra seis séculos de história com o percurso Histórico-Militar do Funchal

Depois de, há dois anos, ter lançado o Percurso da Geodiversidade do Centro Histórico do Funchal e de, no ano passado, ter apresentado o Percurso da Geodiversidade na Promenade Marítima Lido – Socorridos, ambos da responsabilidade do engenheiro João Batista, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) apresentou, esta terça-feira (12 de Março), o Percurso Histórico-Militar do Centro do Funchal, desenvolvido pelo professor Rui Carita.

Este percurso integra os núcleos históricos de Santa Maria Maior, Sé e São Pedro, e é composto por 17 pontos de paragem (incluindo dois locais com vista panorâmica, no início e no final da vista).

Assim, ao longo de 7 quilómetros, poderá fica a conhecer vários marcos da História, Arquitectura e Cultura da cidade do Funchal.