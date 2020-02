Dermoclinic & Micropigmentação – Dori Silva, representada em formação, na Rússia

À imagem do que aconteceu em Dezembro, com a ida da Paulo Melo ao Brasil, para obter formação e certificação na técnica Babymoon, com a própria Renata França, é a vez da Dori estar neste país do leste europeu, aperfeiçoando algumas técnicas em Hyaluron Pen, e aprendendo sobre as técnicas “Nude Lips” e Oxigenoterapia.

Ao seguir as nossas páginas de Facebook e Instagram, pode já ficar a par de um pouco do que se passou em Moscovo, com a JE International Trainer, da JE Beauty Academy.

Já a partir desta semana, a Dori estará de volta e com as novidades à sua espera.

Para mais informações sobre os novos procedimentos, contacte-nos:

- 291 645 834 / 963 938 938

- [email protected]

- Mensagens na página de Facebook.