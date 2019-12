Cruzeiro pelos Emirados Árabes Unidos e Omã

Porque não aproveitar as tarifas promocionais da MSC Cruzeiros para o primeiro trimestre de 2020 e oferecer ou oferecer-se um presente de Natal especial?

Com partidas de Janeiro a Março, este cruzeiro a bordo do novíssimo navio MSC Bellissima fará um percurso pelos Emirados Árabes Unidos e Omã, embarcando no Dubai e passando por Abu Dhabi, a incrível ilha Sir Bani Yas, Muscat (Omã) e Khasab, com regresso ao Dubai para, embarcar, e com regresso ao Porto caso opte pelo pacote com voo.

Com um preço desde 249€ por pessoa em alojamento duplo, para a partida de 11 de Janeiro, esta viagem inclui 7 noites de cruzeiro em camarote duplo interior Cat. Bella.

Caso queira incluir também a passagem aérea Porto / Dubai / Porto, o transporte aeroporto / navio / aeroporto, o preço por pessoa passará a 909€, em camarote duplo.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo desde o Funchal, seguro, taxas portuárias (200€), quota de serviço, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]