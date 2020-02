Ciclo de Cinema Brasileiro no Forum Madeira através do projeto Screenings Funchal

O projeto Screenings Funchal apresenta, todos os sábados, sessões de cinema alternativo que têm vindo a conquistar cada vez mais seguidores que acompanham, dedicados, todas as novidades deste estilo.

Os filmes propostos são assinados por realizadores internacionais e que abordam temas culturalmente diferenciados e que por isso ganham um encanto subliminar que os distingue das produções de grandes estúdios, não estando, originalmente, acessíveis ao grande público. Felizmente, o Screenings Funchal contorna esta questão com uma oferta que enriquece as noites de sábado no Forum Madeira.

Para Fevereiro, a programação do Screenings é dedicada ao Ciclo de Cinema Brasileiro “É tudo Brasil” e poderá assistir, já este sábado, 8 de fevereiro, à anteestreia do filme “Mãe há só uma”, que relata a reviravolta da vida do adolescente Pierre quando recebe uma denúncia, sendo obrigado a fazer um teste de DNA. Após o resultado, descobre que a mulher que o criou não é sua mãe biológica, e sim uma estranha que o roubou na maternidade. Assim, ele é obrigado a trocar de família, de nome, de casa, de escola. No meio deste processo, Pierre passa por um processo de auto-descoberta que culminará com acontecimentos inesperados.

Enriqueça as suas noites de sábado, a partir das 21h, nos Cinemas NOS do Forum Madeira!

O momento é seu. Viva-o!