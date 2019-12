A Dermoclinic & Micropigmentação – Dori Silva, deseja-lhe um próspero 2020

Foi um ano repleto de novidades e franco crescimento, na nossa Clínica, e estamos gratas com tudo o que nos foi proporcionado, pois conseguimos ir mais além, trazendo o melhor para a Madeira.

Para 2020, planeamos introduzir tratamentos inéditos, na ilha, e começaremos já em Janeiro, com a recém aprendizagem adquirida, no Brasil, pela Paula Melo.

Mas não ficamos por aqui. Um conjunto de inovações serão introduzidas, no decorrer do ano, provenientes de vários pontos do mundo, e prometem ser um sucesso.

A vanguarda da estética está a caminho, uma vez mais, da nossa Clínica.

Para terminar, e não menos importante, queremos agradecer a toda a nossa equipa, pois têm sido incansáveis, nas suas práticas profissionais e formações, e se hoje estamos na linha da frente, em alguns serviços oferecidos, devemos a todas/os as/os profissionais que compõem a nossa fantástica equipa.

Que venha 2020!