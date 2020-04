Verão europeu sem os habituais festivais de música

Vários grandes festivais de verão europeus, como Glastonbury, Roskilde, Tomorrowland, Montreux e Womad, já cancelaram as edições deste ano devido à pandemia da covid-19, mas em Portugal a maioria mantém-se, por enquanto, sem alterações.

O festival de Glastonbury, no Reino Unido, deveria assinalar este ano o 50.º aniversário. Artistas como Kendrick Lamar, Paul McCartney e Taylor Swift estavam ‘convidados’ para a festa, que iria acontecer entre 24 e 28 de junho.

No entanto, a organização acabou por anunciar o cancelamento da edição deste ano, garantindo que o festival regressa em 2021, ainda sem novas datas marcadas.

Este ano seria também de comemoração do 50.º aniversário do festival dinamarquês Roskilde, mas a extensão até 31 de agosto da proibição de ajuntamentos de grande escala, decidida pelo Governo local, acabou por decretar o cancelamento da iniciativa.

A edição deste ano do Roskilde, que contava no cartaz com bandas e artistas como Taylor Swift, Deftones, Kendrick Lamar, The Strokes e Tyler, The Creator, deveria decorrer entre 27 de junho e 04 de julho.

Também o Governo belga decidiu que a proibição de grandes aglomerações de pessoas irá vigorar até 31 de agosto, por isso, vários festivais foram cancelados naquele país, incluindo o Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrónica do mundo.

Agendado para os dois últimos fins de semana de julho deste ano, já foram entretanto marcadas novas datas para 2021: entre 16 e 18 e 23 e 25 de julho.

Também em julho, mas na Suíça, deveria decorrer mais uma edição do histórico Festival de Jazz de Montreux.

Entre 03 e 18 de julho deste ano deveriam passar pelo festival, que decorre anualmente desde 1967, artistas como Lionel Richie, Black Pumas, Brittany Howard e Lenny Kravitz.

O regresso do festival em 2021 já tem datas definidas: entre 02 e 17 de julho.

Em julho deveria acontecer também mais uma edição do Womad, no Reino Unido, que tem o músico Peter Gabriel como um dos fundadores.

Para este ano, estavam confirmadas as presenças de, entre outros, Mariza, Flaming Lips, Angélique Kidjo, Fatoumata Diawara, Kate Tempest e Les Amazones d’Afrique.

A organização já anunciou que os bilhetes da edição deste ano são válidos para a de 2021, que irá decorrer entre 22 e 25 de julho.

Também no Reino Unido, mas em junho, deveria decorrer mais uma edição do festival Download, que teria como cabeças de cartaz Iron Maiden, Kiss e System of a Down. A edição deste ano foi cancelada, mas em 2021 há mais.

Nas sonoridades mais pesadas, os principais festivais do género, como o francês Hellfest ou o alemão Wacken Open Air, também só voltam a acontecer em 2021.

No meio dos cancelamentos, há pelo menos um adiamento: o do Primavera Sound de Barcelona. Inicialmente previsto para decorrer entre 03 e 07 de junho, o festival, que assinala este ano o 20.º aniversário, deverá agora decorrer entre 26 e 30 de agosto.

O mesmo aconteceu com o festival Primavera Sound do Porto. Programado para acontecer em junho, foi adiado para o início de setembro.

Em Portugal, até ao momento, o Primavera Sound foi o único a ser adiado para uma data ainda em 2020.

O Rock in Rio Lisboa, agendado para junho, o Boom Festival, que deveria acontecer em Idanha-a-Nova entre 28 de julho e 04 de agosto, e o Festival de Músicas do Mundo, marcado para o final de julho em Sines, bem como o North Music Festival, no Porto, regressam todos em 2021.

Até ver, as datas da maioria dos grandes festivais de verão portugueses mantêm-se inalteradas. No caso do Alive, agendado para entre 08 e 11 de julho, em Oeiras, “decisões mais adequadas” foram remetidas para depois do levantamento do estado de emergência.

O Super Bock Super Rock tem datas entre 16 e 18 de julho, em Sesimbra, o Máres Vivas entre 17 e 19 de julho, em Vila Nova de Gaia, o Sudoeste entre 04 e 08 de agosto, em Odemira, o Paredes de Coura entre 19 e 22 de agosto, naquela localidade minhota, e o Vilar de Mouros entre 27 e 29 de agosto, na vila que lhe dá nome.