V Encontro Internacional Cinema & Território arranca dia 8 de Novembro na Reitoria da UMa

O V Encontro Internacional Cinema & Território realiza-se entre os dias 8 e 9 de Novembro no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), e aborda o tema ‘Em torno do corpo’.

Dinamizado pelo Conselho de Cultura da UMa, o encontro tem como principal objectivo promover uma discussão no âmbito lato dos estudos de cinema e antropologia.

Após a sessão de abertura, marcada para as 11h de sexta-feira, 8 de Novembro, o encontro arranca com a conferência de Paulo Filipe Monteiro, Professor Catedrático da Universidade Nova de Lisboa e fundador/coordenador do Mestrado em Artes Cénicas, subordinada ao tema ‘Júbilo e lamento do corpo no cinema’. A conferência seguinte, da responsabilidade de Pablo Llorca, professor de Teoria da Fotografia e do Cinema na Universidade de Salamanca e realizador de cinema, irá incidir sobre ‘El cuerpo que se aleja’.

O segundo dia do encontro, 9 de Novembro arranca com o testemunho de Natacha Cyrulnik, documentarista e conferencista na Université d’Aix-Marseille, que irá falar sobre ‘The politics of the body or shared intimacy in documentary cinema’. A quarta e última conferência será proferida por Patrícia Silveirinha Castello Branco, Investigadora do CineLab - Laboratório de Cinema & Filosofia do Instituto de Filosofia da Nova e fundadora/ coeditora da Cinema: Journal of Philosophy and the Moving Image, sob o tema ‘Háptico, Corpo e Paisagem em três filmes chave do Cinema Português’.

Para além das conferências, haverá também lugar para debates, comunicações orais e projecção de dois filmes, nomeadamente ‘Não sei qual cidade se passa aos olhos dele’ (2019), da realizadora Thaís Inácio, e ‘A sustentabilidade da Cultura Oral no Cântico das Oliveiras’ (2019), da realizadora Sheila Nunes.

As comunicações incluem temas como ‘A escultura no cinema de Pedro Costa’, ‘Cuerpos visuales, diversos e imperfectos’, ‘Laboratório Huni Kuin: Ritual e arte, performance e vídeo, corpo e imagem’, ‘Filming to Protect and to Serve: Body-Worn Camera as Police Visual Security Devices’, ‘As Favelas nos Documentários Brasileiros: A participação da comunidade local na representação da realidade’ e a ‘Sustentabilidade da Cultura Oral no Cântico das Oliveiras na Festa da Santa Cruz’.