André e Bruno Santos foram os artistas que abriram as hostilidades do 3.º e último dia do Summer Opening 2019, festival de música urbana que decorre desde o dia 19 de Julho no Parque de Santa Catarina.

Depois do projecto ‘Mano a Mano’ seguir-se-á a actuação dos Resistência, banda que fecha com ‘chave de ouro’ o certame que conheceu este ano a sua 7.ª edição.