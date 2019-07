Três vencedores no ‘Rimando com Feiticeiro da Calheta’

Rodrigo Silva, Sofia Pereira e Berenguer Natal foram os três vencedores do concurso ‘Rimando com Feiticeiro da Calheta’, que ontem chegou ao fim com a divulgação dos vencedores e abertura de uma exposição com os poemas a concurso. Rodrigo foi o melhor classificado na categoria até aos 12 anos; Sofia destacou-se na dos 13 aos 18 anos; e Berenguer nos maiores de 18 anos. A cerimónia decorreu na Sociedade de Engenhos na Calheta, onde estão patentes ao público os trabalhos.

Além dos vencedores em cada categoria houve ainda um segundo e terceiro classificado. Na primeira foram distinguidos ainda Melinda Gonçalves Tré e Miguel Oliveira. Na terceira, Lília Maria ficou em segundo lugar e em terceiro um trabalho colectivo de alunos de um curso de Educação e Formação de Adultos.

O concurso ‘Rimando com Feiticeiro da Calheta’ é uma iniciativa do Centro de Estudos, Educação, Cultura e Social da Calheta, Delegação Escolar da Calheta e Câmara Municipal local. Foi criado com o objectivo de homenagear o poeta João Gomes de Sousa (Feiticeiro da Calheta) e simultaneamente fomentar o gosto pela poesia, estimular a criatividade, valorizar a produção literária, fomentar hábitos de escrita e de leitura e premiar a produção de originais de poesia. Este ano foram entregues a concurso cerca de meia centena de poemas.

Na cerimónia esteve presente o Grupo de Cordas da Casa do Povo da Calheta, que actuou, assim como o vice-presidente da Câmara da Calheta, Nuno Maciel, em representação do município.