Teatro do Avesso estreia nova produção a 27 de Junho

A Associação Avesso regressa com mais um espectáculo de produção própria. O Teatro do Avesso está de volta com BEM LONGE DAQUI, a 27, 28 e 29 de Junho, com sessões marcadas para as 21:30, no Centro Cultural John dos Passos.

“Lugar do Meio é um lugar à beira do silêncio, mas ainda tem estação de comboios. Tem pouca gente, é certo, e fica tão distante de Lá Longe como de Bem Longe Daqui. Os habitantes de Lugar do Meio encontram na estação a sua casa, esperando que os comboios lhes tragam, por fim, uma razão para acreditar na felicidade.

Quem ali chega de comboio tem já hora de partida marcada. Apenas conseguimos vê-los, porque um passageiro em viagem é obrigado a sair na estação de Lugar do Meio para mudar de comboio e seguir até ao seu destino. Um comboio que é sucessivamente adiado, forçando o viajante a parar, a escutar e a olhar, ocupando, no banco da estação, o lugar que o espectador ocupa numa sala de teatro.

Porque o silêncio se instala de vez e apenas se vêem os comboios que passam sem parar, chega a hora de cada um mudar a agulha do seu próprio trilho, movendo-se, então, mesmo que seja para lugar nenhum, mas atrás da sua própria felicidade.”

Como será tudo isto? Terá de correr até à Ponta do Sol e saber pois não fica assim tão longe de si..”. É desta forma que a Associação Avesso apresenta o próximo espectáculo.