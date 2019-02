Significado dos Painéis de São Vicente explicado em conferência

Fernando Branco, Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico, numa conferência a realizar no dia 08 de fevereiro, na Universidade da Madeira (UMa), dissertará sobre o significado dos Painéis de São Vicente e o modo como a história da investigação de um Códice português do séc. XV, existente na Biblioteca Nacional de Paris, permitiu desvendar um mistério com 150 anos.

Os Painéis de São Vicente são uma obra composta por 6 painéis, criada pelo pintor português Nuno Gonçalves. Foram descobertos no Paço Patriarcal de São Vicente de Fora em Lisboa e apresentam um agrupamento de 58 personagens em torno da dupla figuração de São Vicente.

A conferência terá lugar na Sala do Pátio 1, no Colégio dos Jesuítas, a partir das 18h00, e resulta de uma parceria entre a Direcção do Curso de Mestrado em Gestão Cultural da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa e a Revista Islenha. A iniciativa tem entrada livre e é aberta ao público em geral.

O orador convidado foi presidente do European Council of Civil Engineers (ECCE, London) e é actualmente presidente da International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE, Zurich). Os seus interesses académicos envolvem a área da construção de pontes sendo autor de mais de 350 publicações científicas. Foi consultor de várias grandes obras públicas. Os seus interesses culturais levaram-no a investigar temas como a origem de Cristóvão Colombo e o significado dos Painéis de S. Vicente, sobre os quais tem livros publicados. É Membro Honorário da Academia de História.