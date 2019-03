Sé Catedral acolhe este sábado o projecto ‘Dar a Ver’

Depois da Igreja do Colégio, a IV edição do projecto cultural pDar a Verp prossegue, neste sábado, dia 23 de Março, pelas 14 horas, na Sé Catedral do Funchal, através de uma visita guiada que será orientada pelo Director de Serviços de Museus e Património Cultural, Francisco Clode.

Este projecto - desenvolvido pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura - visa a divulgação do património artístico existente na Região e a sua relação com o panorama nacional.

Para além dos trabalhos de investigação, classificação, conservação e restauro, é essencial proceder-se à divulgação e ao conhecimento de um vasto e diversificado conjunto de bens móveis e imóveis postos à guarda de todos os madeirenses, e que constituem uma essencial reserva de identidade cultural.

No programa para 2019, estão previstas 5 visitas guiadas e 2 conferências, que decorrerão entre os meses de março e junho e, ainda, durante os meses de outubro a novembro.

À semelhança das edições anteriores, a participação em cada uma das actividades do ‘Dar a Ver’ é gratuita, embora sujeita à inscrição prévia através do e-mail: [email protected]