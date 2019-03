Salão Nobre acolhe concerto da Orquestra Clássica da Madeira

Gordon Hunt é o maestro e solista convidado para o concerto da Orquestra Clássica da Madeira, que se realiza este sábado, dia 23 de Março, pelas 18 horas no Salão Nobre da Assembleia.

Serão interpretadas as obras de W. A. Mozart [1756-1791] (sinfonia nº. 1 em Mi bemol maior k16 [1764] e concerto para oboé e orquestra em dó maior [1777]), como também de Ludwig van Beethoven [1770-1827] (sinfonia nº. 4 em si bemol maior [1806]).

Os bilhetes podem ser adquiridos no Centro Comercial La Vie, mais concretamente na loja ‘Naturalmente Português’ no 1.º piso, de segunda a sexta-feira, das 9 às 22 horas, e no dia do concerto, no Edifício da Assembleia, a partir das 14 horas.