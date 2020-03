Reveja a canção da madeirense Elisa que hoje sobe ao palco em Elvas

O tema que irá representar Portugal no Festival da Eurovisão 2020, que decorre em Maio nos Países Baixos, é escolhido hoje entre os oito que disputam a final do Festival da Canção, numa cerimónia em Elvas.

A RTP1 transmite hoje à noite, em direto a partir do Coliseu Comendador José Rondão de Almeida, em Elvas, a final da 54.ª edição do Festival da Canção, que será apresentada por Filomena Cautela, Vasco Palmeirim e Inês Lopes Gonçalves.

As oito canções em competição serão, por ordem de apresentação: “Gerbera Amarela do Sul” (composta e interpretada por Filipe Sambado), “Abensonhado” (Jimmy P), “Mais real que o amor” (composta por Pedro Jóia e interpretada por Tomás Luzia), “Não voltes mais” (Elisa Rodrigues), “Movimento” (Throes+The Shine), “Diz só” (Dino D’Santiago/Kady), “Medo de Sentir” (Marta Carvalho/Elisa), “Passe-Partout” (Tiago Nacarato/Bárbara Tinoco).

As canções que estão na final foram escolhidas em duas semifinais, que se realizaram nos dias 22 e 29 de fevereiro nos estúdios da RTP, em Lisboa.

Na final, o peso das votações é repartido entre os telespectadores e um júri, com representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas. Em caso de empate, prevalece a escolha do público.

O público pode votar através de chamadas de valor acrescentado. As votações estão abertas e os números de telefone correspondentes a cada canção estão disponíveis no ‘site’ da RTP.

O vencedor irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em maio, em Roterdão (Países Baixos). As semifinais realizam-se nos dias 12 e 14 e a final no dia 16.

No ano passado, Portugal foi representado no Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em Israel, pelo tema “Telemóveis”, composto e interpretado por Conan Osíris.

O tema de Portugal, que competiu na primeira semifinal, não foi apurado para a final do concurso.

Este ano assinala-se a 65.ª edição do concurso, no qual Portugal participou a primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014 e 2015, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, pela primeira vez o concurso.

A escolha de Lisboa como cidade que iria acolher o Festival Eurovisão da Canção em 2018 gerou na altura reclamações por parte de vários autarcas.

Nesse ano, a RTP anunciou que a final do Festival da Canção passaria a realizar-se sempre numa cidade diferente. Guimarães, em 2018, foi a primeira, e Portimão, no ano passado, a segunda.

No entanto, a primeira vez que o Festival da Canção se realizou fora de Lisboa foi em 1983, no Coliseu do Porto, tendo depois disso passado por locais como Funchal (1987), Évora (1989) e Santa Maria da Feira (2001).