‘Rei Leão’ no Teatro Municipal Baltazar Dias

O musical ‘Rei Leão’, baseado num dos filmes mais afamados da Disney, será apresentado, de 12 a 14 de Abril, pela Escola de Dança do Funchal, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

O espectáculo será realizado pelos alunos da Escola de Dança do Funchal, com idades ente os 3 e os 18 anos, que participam através do canto, teatro, dança clássica e dança contemporânea.

As sessões estão agendadas para sexta-feira, dia 12 de Abril às 19 horas, sábado dia 13 de Abril às 16 e às 19 horas e no domingo dia 14 de abril às 18 horas.

Os ingressos têm um custo de 9,5 euros para o público geral e 5 euros para crianças até aos 12 anos.