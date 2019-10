‘Regressos’ no Solar do Ribeirinho, esta sexta-feira

A Câmara Municipal de Machico promove, no próximo dia 18 de Outubro (sexta-feira), a apresentação da obra ‘Regresos’, de António Loja.

O lançamento do livro terá lugar no Solar do Ribeirinho, pelas 17h30, com apresentação de Bernardo Martins.

‘Regressos’ representa uma incursão do autor na temática do romance histórico, sendo um dos espaços da acção o próprio Solar do Ribeirinho.

Sobre o autor

António Loja nasceu, em 1934, no Funchal, e viveu nesta cidade até ingressar na Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Ciências Histórico-Filosóficas e Ciências Pedagógicas em 1960.

Depois da revolução do 25 de Abril de 1974 foi nomeado presidente da Comissão Administrativa da Junta Geral do Funchal, cargo de que apresentou a demissão em 1975, após as primeiras eleições democráticas, a fim de abrir caminho a uma nomeação baseada nos resultados eleitorais.

Foi deputado à Assembleia da República entre 1976 e 1979 e à Assembleia Regional da Madeira entre 1980 e 1984. Entre 1972 e 2000, até à sua aposentação, foi professor do ensino secundário.