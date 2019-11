Reedição de ‘Joana Rabo de Peixe’ é momento de homenagem a João Carlos Abreu

O presidente do Governo Regional esteve presente na cerimónia de lançamento da segunda edição da obra ‘Joana Rabo de Peixe’ de João Carlos Abreu que decorreu, hoje, no Nini Design Center, no porto do Funchal. O lívro do ex-secretário regional do Turismo e Cultura mostra personagens e quadros pitorescos da Zona Velha do Funchal e a sua reedição serviu, também, para homenagear o autor.

“É visto normalmente como um grande jornalista, um grande escritor, um grande poeta, um homem de cultura e um grande ser humano, mas há uma faceta que temos de exaltar que é ser um grande político”, afirmou Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo Regional lembra que João Carlos Abreu “nos cargos públicos que exerceu foi um político de primeira linha, um homem que pensou antes do tempo”.

Ainda hoje, afirma, “o turismo na Madeira tem a matriz do João Carlos Abreu”.