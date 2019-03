Programa do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios passa pela Galeria Marca de Água

A galeria Marca de Água prepara-se para acolher, no dia 11 de Abril, pelas 15 horas, a “finissage” da exposição do ‘Traço à cor’, que contemplará uma visita orientada pela artista Guareta Coromoto, intitulada ‘A paisagem Madeirense no discurso da pintura contemporânea’ abordando a especificidade da representação do natural e da paisagem na pintura contemporânea.

A artista que irá realizar um conjunto de visitas guiadas nos próximos dia 28 de Março e 11 de Abril, pelas 15 horas, terá também uma oficina criativa dirigida ao público info-juvenil, a 9 de Abril, no mesmo horário.

“A pintura de Guareta Coromoto além de abordar múltiplas referências à história da pintura e ao conflito entre a a expressão figurativa e a abstração, dá relevo a temas da prática vinícola, da etnografia, da ruralidade, e da contemplação da paisagem natural madeirense, acentuando a pertinência de integrar a programação nacional do ano em que se assinala a importância do Património e paisagem rural”, refere nota da galeria.

A Direcção Artística da galeria está a cargo de Raquel Fraga e a programação a cargo de Diogo Goes.