Orquestra de Sopros da DSEAM em concerto este domingo

A Secretaria Regional de Educação (SRE), através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da Direcção Regional de Educação, apresenta, domingo (24 de Março), pelas 17 horas, um concerto conjunto entre a Orquestra de Sopros da DSEAM e, aproximadamente, 55 alunos das escolas EB1/PE/C da Ponta do Sol, EB1/PE da Lombada, EB1/PE Carvalhal e Carreira e EB1/PE Vale e Cova do Pico, no Centro Cultural John dos Passos.

Este espectáculo interactivo, denominado ‘A Escola em Palco’, integra a programação da Temporada Artística 2019.

Com o intuito de promover a interacção performativa em palco, bem como mostrar a versatilidade existente neste tipo de formação, o concerto contará com a interpretação de obras do repertório da orquestra de sopros e temas conjuntos com os alunos das escolas do 1.º ciclo. Neste espectáculo, o público viajará entre temas originais para orquestra de sopros e orquestrações de temas, sobejamente conhecidos, de autores como John Powell ou Steven Reineke, temas da Disney e ainda temas tradicionais madeirenses. Este concerto contará também com a participação a solo da acordeonista Sara Correia, da DSEAM.

Esta iniciativa tem como objectivo destacar as práticas musicais em conjunto, através da interação das modalidades artísticas do 1.º ciclo e das Actividades Artísticas Extraescolares da DSEAM, contando assim com a coordenação musical e artística dos professores Filipa Carvalho, Sandra Dias e André Ferreira.