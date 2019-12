Oficinas de desenho e visitas guiadas na agenda da Galeria Marca de Água para Dezembro

A Galeria Marca de Água prepara mais uma série de iniciativas para este mês de Dezembro, destacando as oficinas de desenho e as visitas orientadas à exposição patente naquele espaço, da autoria de Dina Pimenta ‘Árvore, uma linha à diáspora’, que poderá ser visitada até 10 de Janeiro de 2020.

Nos próximos dias 16 e 17 de Dezembro, a Marca de Água terá duas novas visitas orientadas pela artista plástica Dina Pimenta, e pelo curador Diogo Goes, dirigidas às turmas do 11.º ano da Escola Secundária Francisco Franco.

No âmbito destas actividades, serão desenvolvidas duas oficinas de desenho, orientadas pelos docentes e artistas.

A galeria estará encerrada este mês em duas ocasiões distintas. Primeiro, nos dias 6 e 13 de Dezembro, para produção externa, e depois, entre 23 e 27, reabrindo no dia 30 de Dezembro, no horário habitual, das 10h30 às 13h e das 14h00 às 18h30 ou noutro horário mediante marcação prévia.

Espreitando o que o ano novo reserva neste espaço, a galeria inaugura a 16 de Janeiro, às 18h30, uma nova exposição de produção nacional denominada ‘Momentos’, do conceituado fotojornalista Fernando Ricardo.

Ainda no primeiro mês do ano novo, serão retomadas as conversas da ‘Zona Franca’, com novo formato, numa parceira com a TSF e o Diário de Notícias.

Raquel Fraga, directora artística e proprietária da galeria, agradece “a todos os artistas que integraram a programação”, bem como ao público visitante “pela confiança” expressa na adesão às iniciativas, tendo alcançado, pelo segundo mês consecutivo, mais de 1000 visitantes.