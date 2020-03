‘O Som da Ilha’ junta artistas da Madeira em palco virtual

Empenhados em sensibilizar a população para ficar em casa, vários artistas da Madeira decidiram organizar um festival virtual, intitulado ‘O som da Ilha’, sendo este o segundo que irá decorrer na Região, com o objectivo de evitar a propagação do Covid-19.

O evento, que irá se realizar entre os dias 27 a 29 de Março, em formato ‘Weekend Festival’, é organizado por SixX, DuBoX, Oznofa Music, Sofia Salgado e Mafalda, sendo que esta última está responsável pelo cartaz do evento. Os organizadores são artistas regionais e estudantes da Universidade da Madeira.

‘O Som da Ilha’ está dividido em três dias, onde seis artistas (por dia) irão actuar durante 30 minutos em ‘live’ na página da rede social Instagram. Romano Faria, mais conhecido por DJ Oxy, irá fazer a introduçao ao festival.

“O objectivo deste festival é sensibilizar as pessoas para se manterem em casa devido a este infortúnio momento que estamos a passar por causa da doença Covid-19. Esta foi a forma que arranjamos para distrair e ocupar as pessoas e, ao mesmo tempo, juntarmos toda a nossa ‘fan base individual’ e partilhá-la com os demais artistas, publicitando assim o nosso trabalho”, explicou DuBoX, nome artístico de David Rodrigues.

De referir que 90% do festival é composto por criadores de originais residentes ou trabalhadores na Madeira.

Eis a lista de artistas e horários dos concertos:

No primeiro dia do evento, a 27 de Março, Romano Faria começa a sua actuação às 20h30, segue-se MixFX, que inicia o seu concerto às 21 horas. Depois, pelas 21h30, é a vez de Isabel actuar, seguindo-se RawR, pelas 22 horas, e SixX às 22h30. Às 23 horas, ‘sobe ao palco’ Drope e meia hora depois começa o espectáculo de Jake.

No segundo dia do evento, a 28 de Março, Tiago Sena Silva actua às 21 horas, seguindo-se meia hora depois Napin Beatbox. Às 22 horas, actua DuBoX e às 22h30 inicia-se o concerto de Corvo. Já, pelas 23 horas, o concerto será de Janrik e às 23h30 de Pauline Mikó.

No terceiro e último dia do festival, Ellian Bettencourt actua às 21 horas, Gil Velosa ‘sobe ao palco’ às 21h30 e Pbrezzy começa o espectáculo às 22 horas. O concerto de Jay T começa às 22h30, João Borsch actua às 23 horas e feliciano encerra o festival, com um concerto marcado para as 23h30.