Novos ‘Frasqueira’ e ‘Colheita’ da Blandy’s são apresentados a 5 de Setembro

A Madeira Wine Company prepara-se para apresentar os novos ‘Frasqueira’ e ‘Colheita’, no próximo dia 5 de Setembro (quinta-feira), na Blandy’s Wine Lodge.

Esta sessão de apresentação tem início marcado para as 16h30 no mítico espaço referenciado e contará com a especial revelação de um ‘Winemaker Selection’, em português ‘Selecção do Enólogo’.

Por lapso, na edição impressa desta quinta-feira, o DIÁRIO indicou que estes vinhos iriam ser apresentados hoje. Aos leitores e assinantes endereçamos as nossas sinceras desculpas.