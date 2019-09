Música volta domingo ao Cais do Carvão

O Cais do Carvão acolhe este domingo, 29 de Setembro, três concertos musicais de entrada livre.

A música arranca às 18h30, com a actuação de Tiago Sena Silva, que apresentará versões acústicas de algumas das canções que mais o influenciaram, desde a música ligeira portuguesa a clássicos intemporais do soul, passando pelo pop contemporâneo. A acompanhá-lo estarão em palco Vítor Abreu na guitarra e também na voz, Gonçalo Faria de Sousa no baixo e Bernardo Rodrigues na percussão.

Pelas 20h, segue-se a actuação dos Akoustic Junkies, uma banda com estilo pop/rock, que interpreta covers e temas originais, formada em 2012 e composta por Duarte Ferreira (voz), Hugo Vieira (guitarra acústica), Marco Panamá (bateria), Pedro Pereira (baixo) e Roberto Vasconcelos (guitarra acústica e eléctrica).

Em 2013, a banda venceu o primeiro concurso de bandas NOS Summer Opening, distinguindo-se por fazer tributos a bandas rainhas do grunge, tais como Pearl Jam e Nirvana. Já este ano, os Akoustic Junkies lançaram novos temas originais, que têm vindo a apresentar em vários eventos públicos.

O evento termina com a actuação dos DUL, às 21 horas, num estilo que junta pop, rock, blues e música popular portuguesa. A banda é constituída por Sandra Branco na voz, guitarra ritmo e melódica, Fábio Gomes nas teclas, Bruno Rodrigues no baixo, Fábio Menezes na guitarra solo, e José Pereira na bateria.

O recinto, tal como é habitual em dias de espetáculo, estará aberto ao público a partir das 14 horas, com uma feira de venda de produtos artesanais que contará com a presença da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira e de diversos empreendedores e artesãos, tais como Tabaibo e Hortelã, Vilhoa Craft Beer, Lulu Brigadeiros Gourmet, The Crazy Wizard e Claudia Teixeira Design.

Recorde-se que este espectáculo musical esteve agendado para a semana passada e acabou por ser cancelado em virtude do mau tempo.