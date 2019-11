O Museu de Imprensa-Madeira (MIM) inaugura, no próximo dia 27 de Novembro, pelas 17:30, a exposição temporária ‘Câmara de Lobos na Filatelia Portuguesa. A exposição ficará patente ao público até 10 de Janeiro de 2020, apresenta-se sob organização e curadoria de Lourenço Freitas, coordenador do Museu de Imprensa – Madeira e insere-se no programa de axções de dinamização cultural da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.