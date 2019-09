Museu da Baleia abre portas no Dia Mundial do Turismo

“Dada a importância que o turismo assume para a economia da Região”, o Museu da Baleia da Madeira associa-se às comemorações do Dia Mundial do Turismo, que se assinala amanhã, dia 27 de Setembro, e oferece entrada gratuita aos seus visitantes.

Assim, o Museu da Baleia, no Caniçal, poderá ser visitado entre as 10h30 e as 18 horas (últimas à entradas às 17h). Por um eu adicional os visitantes poderão adquirir um áudio-guia.

Recorde-se que este museu não é o único a abrir portas amanhã. No âmbito do programa das comemorações promovido pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, terão também entrada livre os seguintes museus:

• Casa Museu Frederico de Freitas

• Museu de Arte Sacra*

• *Acesso gratuito à Torre, mediante entrada paga no Museu

• Museu Militar da Madeira

• Museu Henrique e Francisco Franco

• Núcleo Museológico do Palácio de São Lourenço

• Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s

• Museu Quinta das Cruzes

• Centro Cultural e Cívico de Santa Clara - “Universo das Memórias”

• Museu da Electricidade “Casa da Luz”

• Museu Etnográfico da Madeira

• Museu da Imprensa da Madeira

• Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira

• Casa Museu Colombo

• Núcleo Museológico “Solar do Ribeirinho”