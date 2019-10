Miguel Silva Gouveia enaltece importância do 1.º Festival de Tunas Mistas ‘Pérola Negra’

As tunas participantes do I Festival de Tunas Mistas da Madeira – ‘I Pérola Negra’, promovido pela Enfertuna - Tuna de Enfermagem da Madeira, entre hoje e sábado, 2 de Novembro, foram recebidas esta tarde pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, entidade que apoia esta iniciativa.

Miguel Silva Gouveia deu as boas-vindas à cidade e enalteceu “ a mais-valia, para o Funchal, de acolher estes eventos que levam a cultura aos jovens, promovem a cidade enquanto destino turístico e dinamizam a economia local”, considerando que o apoio da Autarquia é “um contributo para que festivais como este tenham continuidade e uma medida de reconhecimento pela dinamização que trazem por onde passam”.

Recorde-se que o I Festival de Tunas Mistas da Madeira – I Pérola Negra conta com a participação de quatro tunas a concurso, duas da Região, uma de Ponta Delgada e uma outra de Coimbra, e com a actuação das demais três tunas académicas da Madeira.

O programa está dividido em três noites, sendo que hoje decorre a noite de encontro. Amanhã, sexta-feira, será a noite de serenatas e no sábado decorrerá a noite de festival, no Centro de Congressos do Casino da Madeira.