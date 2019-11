‘Masterclass’ de bandolim com Ekaterina Mochalova esta sexta-feira

A terceira masterclass do presente ano lectivo do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira realiza-se, esta sexta-feira, no salão nobre do Conservatório, entre as 15h e as 18 horas. Esta parceria entre o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e a ANSA/COM traz Ekaterina Mochalova, docente na Academia de Música Gnessin de Moscovo, que será a formadora na área do bandolim.

De acordo com nota da escola, “Ekaterina Mochalova executante russa de bandolim e domra, tocou como solista com numerosas orquestras sinfónicas, de câmara e de instrumentos folclóricos”. “Ekaterina é vencedora de 20 competições russas e internacionais, e entre os prémios arrecadados estão, primeiros prémios na IX Competição Internacional de Bandolim de Osaka, XXIII Competição de Bandolim do Japão, 1º Concurso Musical All-Russian, Competição Internacional de Necheporenko e Medalha de Ouro nos 10.º Jogos Delfos da Rússia”, acrescenta.