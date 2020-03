O Vereador da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Martins, presidiu, esta manhã, no Teatro Municipal Baltazar Dias, à abertura da 3.ª edição das Jornadas do Teatro, um evento organizado pela Autarquia, e que potencia o encontro entre os diferentes agentes do sector artístico, nomeadamente actores, encenadores, investigadores, e responsáveis de instituições culturais.

Bruno Martins agradeceu a todos aqueles que fazem do Teatro aquilo que ele é”, tendo frisado que o objectivo destas jornadas passa por “perceber que caminhos ainda nos faltam percorrer e dar voz e palco aos nossos pensamentos, partilhando ideias, experiências, e abordando questões importantes, como o apoio à criação, o compromisso das entidades culturais, e o financiamento das artes”.

Esta 3.ª edição coincidiu com o 132.º aniversário do maior polo cultural da cidade, tendo o Vereador salientado a política cultural adoptada por este Executivo camarário, que permitiu “reerguer esta casa enquanto edifício e arte”. Como resultado, destacou “os frutos do trabalho de todos os que amam este Teatro e têm contribuído para a sua dinamização”, assegurando que “os nossos apoios acabam sempre por se tornar num investimento, pois contribuem, de forma clara e evidente, para o desenvolvimento da nossa cidade”.

O grande foco das Jornadas do Teatro foi para a apresentação do Plano Nacional das Artes, que tem por objectivo tornar as artes mais acessíveis aos cidadãos, incentivando o compromisso cultural das comunidades e organizações, e desenvolver redes de colaboração e parcerias com entidades públicas e privadas, particularmente, trabalhando em articulação com os planos, programas e redes pré-existentes.

Neste seguimento, foram ainda discutidos os apoios à criação e financiamentos através das políticas de apoio da Direcção-Geral das Artes, através de intervenções a cargo do coordenador do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires, e do Director da DGArtes, Dr. Américo Nunes, respectivamente.