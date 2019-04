Izabel de Paula apresenta novo livro no Funchal

É já este Sábado que Izabel de Paula estará na Madeira para apresentar o seu mais recente livro, ‘Os Pecados do Corpo’, pelas 11h30, na Livraria Bertrand do La Vie Funchal.

A anteceder o Verão, o livro traz dicas simples para enfrentar os principais pecados do corpo feminino no que diz respeito à gordura, celulite, flacidez, barriga proeminente e retenção de líquidos, entre outros.

Izabel de Paula nasceu em 1976 no Rio de Janeiro, Brasil. Chegou a Portugal em 1996 e começou a trabalhar no Hospital Particular de Lisboa como terapeuta de massagens de drenagem linfática do pré e pós-operatório de cirurgias reconstrutivas, estéticas e do pós-parto.

Tem uma rubrica de dicas de beleza com saúde nos programas televisivos ‘Faz Sentido’, da SIC Mulher, e Praça da Alegria, da RTP1. Já colaborou com várias revistas portuguesas e ‘sites’ de dicas de beleza. Em Abril de 2017 ganhou o prémio ‘Serviço Estrela’ face ao sucesso obtido com o tratamento Barriga Fit.