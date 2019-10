Iran Costa e Ágata são os primeiros nomes confirmados no ‘Revenge of the 90’s’ no Funchal

Iran Costa, Ágata e os já habituais Revenge Crew são os primeiros nomes anunciados para o evento ‘Revenge of the 90’s’, que decorre no dia 27 de Dezembro, na Madeira. Os primeiros bilhetes, com um custo de 20 euros, já estão à venda no site do evento.

De recordar que, o ‘Revenge of the 90’s’ é uma festa que tem por base os maiores êxitos dos anos 90, bem como a decoração e indumentária. O local do evento só é revelado no próprio dia, através de sms para aqueles que compraram bilhete.

A esta cartaz falta ainda juntar mais um nome de um artista nacional e um artista internacional