International Sharing School-Madeira promove ‘Carol Concert’

A International Sharing School-Madeira realiza esta sexta-feira, dia 14 de Dezembro, o tradicional ‘Carol Concert’, no Sunrise Auditorium do hotel Vidamar, às 18 horas.

O Carol Concert realiza-se já há cerca de 30 anos consecutivos. Inicialmente era composto apenas por canções tradicionais de Natal, portuguesas e inglesas, mas ao longo dos anos tem sofrido várias actualizações.

Este ano o ‘Carol Concert’ irá dar uma volta pelo mundo, pelas várias línguas e culturas, será composto por canções de Natal em várias línguas, uma dança de Natal e uma dança de Natal com os alunos do Pound.

Todos os anos é feita uma colecta que reverte para a Liga Portuguesa contra o Cancro, Delegação da Madeira. Os fundos angariados no ano anterior serão entregues este ano durante o concerto a um membro da direcção que representa a Delegação da Instituição na Madeira.

No final do espectáculo haverá a visita do Pai Natal. O ‘Carol Concert’ é aberto aos pais, familiares, amigos, turistas e público em geral.