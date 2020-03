III Jornadas do Teatro Baltazar Dias acontecem esta quarta-feira

Amanhã, a partir das 9h30, acontecem as III Jornadas do Teatro Baltazar Dias, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, que contará com a presença do coordenador do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires do Vale, e do director da DGARTES, Américo Rodrigues.

O vereador da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Bruno Martins, fará a abertura do evento.

Eis a programação

9h30 – Abertura das Jornadas

Sandra Nóbrega, directora do Teatro Baltazar Dias

Vereador da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Martins

9h45 – Apresentação do Plano Nacional das Artes

Paulo Pires do Vale, coordenador

10h15 - Apoios à criação e financiamentos

Américo Rodrigues, director da DGARTES

11 horas - Comunidade e Públicos

Intervenção: Ana Pereira (Primeira Vez), Hugo Andrade (Olho.te) e Ricardo Brito (encenador)

Moderador: João Paiva (Conservatório)