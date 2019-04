‘Hora do Conto’ regressa ao Conservatório com aproximação ao tema dos 600 Anos

A Biblioteca do Conservatório apresenta hoje, dia 3 de Abril, pelas 17 horas, na sala de Orquestra, a sua primeira ‘Hora do Conto’ do presente ano lectivo, depois do sucesso da edição do ano passado.

‘Pedro Pesquito e a Câmara dos Lobos’ será a história hoje contada pela Avó Luísa, que foi adaptada do conto de Maria Aurora Carvalho Homem. A escolha da obra de temática infantil e a adaptação da história da autora madeirense, tem em conta a integração das actividades nos ‘600 anos da Madeira’, tema que norteia muitas das iniciativas do plano de actividades desta biblioteca.

Este conto terá a participação especial dos formandos dos Cursos Profissionais, Filipe Rodrigues, Juliana Mendonça, Simão Ferreira, Luís Caldeira e Sofia Almeida, sob a orientação do professor Alexandre Andrade.

A história fala sobre um menino que vive em Câmara de Lobos e que desfruta da beleza natural e das experiências da Natureza desta localidade. Filho de pescadores, relata algumas das vivências desta baía. Durante um dos seus mergulhos na baía de Câmara de Lobos descobre uma gruta e lá dentro trava uma amizade com um lobo-marinho. A história conta as aventuras destes dois amigos. A localidade adquiriu este topónimo por ter sido um habitat natural de uma comunidade de lobos-marinhos.

A ‘Hora do Conto’ é um projecto, dinamizado pelos Serviços Educativos do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM), sob a tutela do Governo Regional, que tem vindo a conquistar o seu espaço, a despertar o interesse e a fidelizar, cada vez mais, a procura dos mais novos, em nome da promoção do livro e da leitura.