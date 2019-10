Gastronomia, festas e muita música no roteiro deste sábado

Marionetas

Terceiro dia do Festival de Marionetas e Outras Formas Animadas - MARIOFA prossegue com ‘A Gruta’ (espectáculo de marionetas de fio e sombras chinesas), pelas 10 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Gastronomia

‘Showcooking’ de alimentação saudável na Praça Central do Madeira Shopping, às 11h30. ‘Cozinhar com saúde’ é uma iniciativa que surge da parceria do centro com a Bioforma, e que começa com a performance do ‘chef’ Octávio Freitas.

Arte

Porta 33 realiza novo capítulo do Ilhéstico, intitulado ‘Funchal a pé, ao pé da pele’, a partir das 11h30, com ponto de encontro no Largo do Socorro (Barreirinha), Funchal.

Festas

Prossegue o Arraial do Rosário, em São Vicente, com destaque para: saída da Banda Filarmónica da Casa do Povo de S. Vicente (13 horas), novena e missa (20h30), actuação do grupo ‘Animatura’ (22h30), espectáculo pirotécnico (23h45) e DJ Sérgio Soares (a partir da 1 hora da madrugada). O arraial termina no domingo com mais um dia repleto de animação.

Música

A Orquestra de Cordas Madeira Camerata da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) apresenta-se em concerto, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Música

Música ao vivo no Grand Café Penha D’Águia, no Funchal, a partir das 19 horas.

Música

Música electrónica no Barreirinha Bar Café, com a rubrica ‘A Árvore da Música’ de Li-Polymer, que desta vez convida para partilhar a cabina de som o DJ Rodrigo Portugal.

Música

A AFM - Associação de Fado da Madeira dinamiza noite de fado vadio, pelas 20h30, no Snack Bar Santa Luzia, Funchal.

Cinema

Mais uma exibição do filme ‘Cartas de Fora’, pelas 21 horas, Centro de Congressos do Casino da Madeira.

Teatro

Prossegue a edição de 2019 do Festival de Teatro de Machico, com a peça ‘Na Procura dum Trabalho’, pelo Metátese Teatro (Palas de Rey, Galiza, Espanha), pelas 21 horas, no Fórum Machico.

Cinema

Mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção de ‘Santiago, Itália’, de Nanni Moretti.

Teatro

Espectáculo ‘Os Piratas também se apaixonam’, pelas 18 horas, na Casa do Povo da Camacha, pela Porta 27 em parceria com o Teatro Experimental da Camacha.

Festa

Continua a Festa de Nossa Senhora do Livramento na Ponta do Sol, havendo actuações de Pedro Freitas, Alexandre Faria, Paul G e Sweetdancers. A festa prossegue no domingo.

Noite

Noite ‘Alfândega Cool Street’, no Mini Eco Bar. Na cabina de som estará Oscar C.

Música

Taskaki Bar, no Porto Santo, acolhe ‘Stoli Party’.

Noite

Garden do Casino da Madeira acolhe a festa ‘Pure by Puro Malte’ com um ‘B2B2B’ entre os DJs Michael C, Nelson Caires e Hernandez. A projecção de vídeo estará a cargo de Mário Lopes. O formato será ‘Exteeended’, com funcionamento até às 5 horas da madrugada. No Copacabana, a música será escolhida pelo DJ Luís Gonçalves.