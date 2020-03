Galeria Marca de Água refaz programação

A Galeria Marca de Água informa que os eventos previstos para aquele espaço, sito ao número 119 da Rua da Carreira, no período compreendido até ao final do mês de Março e “que possam implicar grande concentração de espectadores” serão adiados “por tempo indeterminado”, mantendo-se apenas algumas visitas, mediante agendamento prévio e sujeitas a limitação do número de participantes.

Esta medida vem na sequência das recomendações para prevenção e controlo do novo vírus COVID-19.

Assim sendo, as próximas mesas redondas do ciclo ‘Mulheres que fazem a Diferença”’ iniciativa da Associação Adoro Ser Mulher, previstas para os dias 23 e 30 de Março, ficam adiadas por tempo indeterminado. Adiado também o concerto previsto para dia 28 de Março.

A galeria refere que as novas datas das iniciativas serão anunciadas, “em tempo oportuno” e solicita “a compreensão ao público visitante, pelo incómodo causado, estando na certeza de proceder em prol da prevenção e bem-estar colectivo, à semelhança de outros pares do sector”.

Mantêm-se apenas as visitas programadas com o artista Fernando Ricardo, realizadas no âmbito da ‘Semana do fotojornalismo e da fotografia’, que decorrerá de 17 a 25 de Março. Ou seja, está previsto o desenvolvimento das visitas orientadas previamente agendadas, sujeitas à limitação do número de participantes. No dia 19, pelas 18 horas realiza-se o Photobook Club Madeira.

Estas visitas carecem de agendamento prévio, pelos interessados, e estão sujeitas a limitação do número de participantes.

De ressalvar que estas informações poderão ser revistas, estando sujeitas a eventuais alterações.