Galeria Marca de Água promove mais visitas e reforça parcerias

A Galeria Marca de Água promove, nos próximos dias 7 e 17 de Outubro, visitas à exposição ‘Tânia Carvalho e Luís Guerra com os bailarinos do Dançando com a Diferença’. A mostra estará patente até ao próximo dia 17 de Outubro e tem vindo a registar uma larga afluência de visitantes.

Na próxima segunda-feira, dia 7, pelas 11 horas a galeria recebe a visita de um grupo de jovens do Centro de Inclusão Social da Madeira - Centro de Actividades Ocupacionais do Funchal.

Já no próximo dia 17, pelas 15h05, a galeria promove uma visita orientada por Henrique Amoedo, Director Artístico do Dançando com a Diferença, dirigida a alunos da Licenciatura em Turismo do ISAL.

Esta iniciativa está integrada num ‘Cultural tour’ organizado pelos alunos daquela instituição de ensino superior, que decorrerá ao longo da tarde de dia 17, na cidade do Funchal. Será celebrado a 14 de Outubro um protocolo com o ISAL, também para este efeito.

De referir que a Galeria Marca de Água tem vindo a activar várias colaborações e parcerias no âmbito da programação de actividades educativas, com escolas e instituições de solidariedade social, nomeadamente promovendo iniciativas com a Associação de Antigos Alunos da Escola da APEL, com o ISAL, com a Casa do Voluntário, com o Centro de Inclusão Social da Madeira, com a Sociohabita Funchal E.M., com a Associação de Amigos da Dança Inclusiva - Dançando com a Diferença e mais recentemente com o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com quem vai inaugurar uma exposição, neste mês de outubro, a revelar brevemente.

A Direcção Artística está a cargo de Raquel Fraga.