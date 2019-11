Festival Cultural Sénior volta a encher o Teatro Baltazar Dias

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dinamizou, no passado dia 5 de Novembro, a 5.ª edição do Festival Cultural Sénior. O evento decorreu em duas sessões, no Teatro Municipal Baltazar Dias, contanto com cerca de 700 espectadores.

Madalena Nunes, vereadora com o pelouro do Envelhecimento Activo, exaltou na cerimónia de encerramento que “este é um evento que já faz parte da agenda cultural da Autarquia, quer pelo seu carácter de partilha dos trabalhos que são desenvolvidos ao longo de todo o ano quer pelo convívio entre os participantes dos diferentes espaços seniores municipais”.

Ao longo de toda a tarde, pelo palco passaram as vertentes artísticas de teatro, canto e dança protagonizadas pelos utentes dos Ginásios Municipais da Barreirinha, Santo António e São Martinho, e ainda do Centro Comunitário do Funchal, da Sociohabitafunchal e do Coro da Universidade Sénior do Funchal.

“O Festival Cultural Sénior representa o culminar da visão deste Executivo para a população sénior do concelho, a integração, a qualidade de vida, o envelhecimento activo aliado às artes de modo a proporcionar este espectáculo que junta utentes, familiares e a população em geral”, concluiu a vereadora.