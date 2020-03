Exposição ‘Retratos Desconhecidos’ amanhã no Solar do Ribeirinho

No âmbito do programa de comemorações ‘Machico 600 Anos’, a Câmara Municipal local promove, esta quinta-feira, dia 12 de Março, pelas 17h30, a abertura da exposição ‘Retratos Desconhecidos’, do Curso de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Machico, no Solar do Ribeirinho.

Esta exposição resulta de uma proposta de trabalho desenvolvida no âmbito da Disciplina de Desenho A, do 11.º ano do Curso de Artes Visuais, que tinha como objectivo principal a criação de uma personagem imaginária, tridimensional, com influência da obra de um grande artista.

As esculturas foram executadas com estruturas de materiais recuperados, modeladas exteriormente com pasta de papel e finalizadas com pintura acrílica.

A exposição estará patente ao público, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 16h30, até ao dia 13 de Abril.