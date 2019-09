Este fim-de-semana há cinema ao ar livre para ver nos Jardins da Ajuda

O Cine Inatel está de volta com sessões de cinema ao ar livre, entre os dias 27 e 29 de Setembro, nos Jardins da Ajuda, no Funchal, junto ao Fórum Madeira.

A exibição dos filmes acontece sempre às 21 horas de forma gratuita e pretende desmistificar o conceito de cinema usual, para um versão descontraída, envolvendo também o comércio local da zona circundante. As sessões contam com a parceria da Câmara Municipal do Funchal e Junta de Freguesia de São Martinho, e foram pensadas para miúdos e graúdos.