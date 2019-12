Esta sexta-feira há ‘Sons da Adega’ no IVBAM com a Orquestra de Bandolins do Conservatório

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM) promove amanhã, dia 6 de Dezembro, pelas 21 horas, o regresso dos espectáculos ‘Sons da Adega’ ao Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

O ‘Sons da Adega’ resulta da parceria com o IVBAM que, desde 2012, promove ciclos de concertos onde o público é convidado a degustar Vinho Madeira, com a oportunidade de apreciar e decodificar a maior quantidade possível de sensações que esta bebida é capaz de nos causar. Após este primeiro momento, segue-se o concerto pela Orquestra de Bandolins que, neste regresso, se apresenta com o projecto ‘Anatomias Musicais’. Este projecto foi apresentado, pela primeira vez, em 2008 e compreende um ciclo de concertos que junta três grupos musicais: Orquestra de Bandolins, Ensemble de Acordeões e Ensemble de Percussão do CEPAM.

Composto por 25 músicos, foi preparado um repertório diversificado através das suas organizações estruturais musicais, misturando os timbres dos instrumentos utilizados, explorando as temáticas diversificadas e concebendo novas opiniões interpretativas. Para esta apresentação, procurou-se evidenciar a música moderna, a sonoridade apaixonante das bandas sonoras e a exuberância dos tangos de Piazzolla. A direcção artística é da responsabilidade de Teresa Leão.