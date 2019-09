Escola Agrícola da Madeira recebe amanhã homenagem a Max

São Vicente recebe, amanhã (dia 6 de Setembro), o espectáculo ‘Saudades do Max’. O concerto de entrada livre (mediante apresentação de bilhete) acontece na Escola Agrícola da Madeira e tem início marcado para as 18 horas.

O evento em homenagem a Maximiano de Sousa, o popular Max, integra as comemorações alusivas aos 600 Anos da Descoberta da Madeira e Porto Santo.

De realçar que este será o quinto concerto, depois do primeiro concerto, que aconteceu em Novembro 2018, no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, e incluiu o lançamento do CD ‘Saudades de Max’. Seguiram-se respectivamente, os concertos na Calheta, Machico e Porto Santo, na óptica de descentralização das comemorações dos 600 Anos.

Esta homenagem a Max, músico que marca a história musical da Região, alia tradição e modernidade, numa valorização cultural, que recorda as então afamadas e procuradas ‘Noites da Madeira’.

O CD ‘Saudades de Max’ reúne as vozes de Vânia Fernandes, Diana Duarte, e Elisa Silva, acompanhadas por Chico Martins (piano), Vítor Sardinha (guitarra), Luís Nunes (baixo) e Aloiso Athouguia (bateria), com produção musical e artística de Maria da Paz Rodrigues, tendo esgotado na sua primeira edição, estando, presentemente, em curso, uma nova edição, de forma a corresponder à elevada procura.