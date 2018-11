Encontro de Tunas no Funchal este sábado no Centro de Congressos do Casino da Madeira

A TUMa – Tuna Universitária da Madeira organiza este sábado, em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal, mais uma edição do ETUMa – Encontro de Tunas Universitárias da Madeira. Esta será a 24.ª edição daquele que é o encontro de tunas mais antigo do país sem interrupções, e vai decorrer no Centro de Congressos do Casino da Madeira, no próximo dia 1 de Dezembro, a partir das 21 horas.

Os grandes convidados deste ano serão a Scalabituna – Tuna do Instituto Politécnico de Santarém, a TAUE – Tuna Académica da Universidade de Évora e a Tuna de Medicina de La Laguna (Canárias), a que se soma a Tuna D’Elas – Tuna Feminina da Universidade da Madeira, afilhada da TUMa.

As outras novidades deste ano serão a participação do Musicando – Associação Recreativa, Cultural e Desportiva, oriunda de Viseu, e a presença do popular Compadre Jodé, que fará as honras de apresentação, garantindo a animação e a boa disposição que lhe são reconhecidas.

O espectáculo decorre no sábado, mas o programa começa na véspera, dia 30 de Novembro, com uma recepção no Mercado dos Lavradores a todas as tunas convidadas, seguida de uma volta à ilha por diversos pontos de interesse turístico, que culminará com uma actuação no adro da Igreja Matriz da Ribeira Brava, pelas 22 horas.

Os bilhetes para o evento já estão à venda e podem ser adquiridos junto dos elementos da TUMa, e ainda na sapataria Porto (Rua dos Tanoeiros, nº1), na Leal Tabacaria (C. C. Cancela Park) e na bilheteira do Centro de Congressos do Casino da Madeira (no dia do evento).