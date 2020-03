“No âmbito das orientações emitidas ontem pelo Governo Regional em relação às medidas preventivas do COVID-19, o Encontro com o Cinema na Ponta do Sol está cancelado nos meses de Março e Abril”, anunciou hoje a organização.

Fica assim sem efeito, a próxima sessão de cinema independente, agendada para as 21h30m desta sexta-feira, no Centro Cultural John dos Passos, onde seria exibido o filme ‘Madame De’.