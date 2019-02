Duo ‘Varejenta’ anima esta sexta-feira o Museu Francisco Franco

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) prossegue esta sexta-feira, dia 22 de Fevereiro, a segunda temporada artística do projecto ‘Música dos Museus’, após o sucesso registado na primeira edição e que foi igualmente replicado no concerto de estreia da temporada. O calendário irá agora até ao Museu Henrique e Francisco Franco, pelas 19 horas, com a actuação do duo ‘Varejenta’, composto por Lara Nunes e Roberto Moniz.

‘Varejenta’ é o termo popular madeirense atribuído à viola d’arame. Esta conotação advém do facto do som grave produzido pelo instrumento parecer o som de uma mosca-varejeira quando voa. Este projecto de salvaguarda da música e dos cordofones madeirenses tem como repertório temas tradicionais e populares madeirenses, fado, música erudita e alguns originais, entre outros. Na sua performance, os dois músicos interpretam machete, rajão, viola d’arame, viola e voz.

No primeiro semestre deste ano, a programação inclui, ainda, a actuação de Flor – Diana Duarte no Museu A Cidade do Açúcar, a 29 de Março, ao passo que, a 26 de Abril, o grupo de cordofones madeirenses Machetes de Machim atua no Museu Henrique e Francisco Franco. O Museu A Cidade do Açúcar recebe, no dia 24 de Maio, o Quarteto Moritz, ao passo que o guitarrista Pedro Marques encerra o primeiro semestre no Museu Henrique e Francisco Franco, no dia 29 de Junho.