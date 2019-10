Coro de Câmara da Madeira promove Encontro Internacional de Coros no próximo domingo

No próximo domingo, dia 6, pelas 17 horas, no Salão de Congressos do Casino da Madeira, terá lugar o Encontro Internacional de Coros - Madeira 2019, promovido pelo Coro de Câmara da Madeira.

Para além do grupo organizador, o programa prevê a presença regional do Grupo Coral do Arco da Calheta, do grupo continental Associação Orfeão Dr. João Antunes, de Condeixa-a-Nova, e do agrupamento Voice of the People, com origem em Broomfield, Somerset (Reino Unido).

As entradas para o espectáculo são gratuitas, mas condicionadas à lotação da sala, podendo os ingressos ser levantados na bilheteira da sala de espectáculos, a partir das 16 horas de domingo.

O Encontro Internacional de Coros - Madeira 2019 pretende “tornar-se um marco regular no panorama cultural da Região, mostrando a actividade musical coral que se desenvolve e produz na Madeira, em conjugação com produções idênticas nacionais e internacionais”, refere a organização.

O Coro de Câmara salienta que “simultaneamente, há um intenso esforço de divulgação turística da ilha, com programas sociais variados e apelativos, que pretendem despertar nos visitantes a vontade de regressar e conhecer mais”, acrescentando que “os apoios logísticos proporcionados por várias entidades, públicas e privadas, são fundamentais e imprescindíveis para o sucesso desta organização” e por isso agradecem a todos os que colaboram com o evento.